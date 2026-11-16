Религиозные деятели и лица, принявшие гражданство другого государства, не смогут занимать должности на госслужбе

Религиозные деятели, лица, принявшие гражданство другого государства и (или) имеющие обязательства перед другими государствами, а также лица, которые в связи с заболеваниями, перечень которых определяется органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, не пригодны к прохождению службы в государственных органах, не смогут занимать должности на государственной службе.

Как сообщает АПА, это отражено в Кодексе о государственной службе, указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно действовавшему до настоящего времени Закону «О государственной службе», лицо не может быть принято на государственную службу в следующих случаях:

- если вступившим в силу решением суда подтверждено, что оно является недееспособным или ограниченно дееспособным;

- если его судимость не погашена или не снята;

- если оно состоит в близком родстве или свойстве (супруги, их родители, братья, сестры, дети) с государственным служащим, в непосредственном подчинении или под контролем которого ему предстоит работать;

- если в отношении него имеется вступившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера;

- в иных случаях, установленных законодательством.

Согласно новому кодексу, должность государственной службы не смогут занимать следующие лица:

- лица, принявшие гражданство другого государства и (или) имеющие обязательства перед другими государствами;

- лица, недееспособность или ограниченная дееспособность которых подтверждена вступившим в законную силу решением суда;

- лица, судимость которых не погашена или не снята;

- лица, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера;

- лица, которые в связи с заболеваниями, перечень которых устанавливается органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, не пригодны для прохождения службы в государственных органах;

- лица, государственная служба которых была прекращена в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением служебных функций и обязанностей либо несоблюдением установленных ограничений (в течение 6 месяцев);

- религиозные деятели.

Отметим, что, как и в Законе «О государственной службе», в проекте Кодекса о государственной службе сохраняется возрастное ограничение в связи с 65-летним возрастом.