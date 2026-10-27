Явка на выборах в Израиле стала рекордной - ОБНОВЛЕНО

К 10:00 по местному времени (12:00 по Баку) в парламентских выборах в Израиле приняли участие 16,68% избирателей — более 1,2 млн человек.

Это рекордный показатель за последние 45 лет.

Как сообщает газета «Едиот Ахронот», такие данные предоставил Центральный избирательный комитет Израиля.

По мнению экспертов, высокая явка связана с тем, что это первые выборы в стране после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Аналитики отмечают, что многие избиратели рассматривают голосование как возможность выразить свое отношение к действиям правительства во время нападения и после него.

За 120 мест в Кнессете борются кандидаты от 36 партий. Правом голоса обладают 7,3 млн человек. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 по Баку) и будут работать до 22:00 (00:00 по Баку).

Всего в стране открыто 12 018 избирательных участков. За порядком следят 20 тыс. полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

На время выборов армия Израиля также объявила о введении режима блокады палестинских территорий и закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на Западном берегу реки Иордан.

После закрытия участков телеканалы опубликуют результаты экзитполов, затем начнется подсчет голосов. По итогам выборов определится состав Кнессета 26-го созыва, после чего начнется формирование правительственной коалиции.

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Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени в Израиле, где проходят парламентские выборы.

По их итогам определится состав Кнессета 26-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции и в случае успеха будут приведены к присяге новые кабинет и премьер-министр.

По данным ЦИК, право на волеизъявление имеют 7,3 млн израильтян. Всего на территории страны открылось 12 018 участков для голосования. Они будут работать до 22:00. Вскоре после их закрытия объявят результаты экзитполов и начнется подсчет голосов.

Выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности. В общей сложности, по информации 12-го канала израильского телевидения, за порядком следят 20 тысяч полицейских, сотрудников пограничной полиции и добровольцев. В свою очередь армия объявила о введении режима блокады палестинских территорий и закрытии всех КПП на Западном берегу реки Иордан.

Источник: ТАСС