Президент: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов

Сегодня мы наблюдаем, как разгораются новые войны. Мы сталкиваемся с этим почти каждый год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Говоря об опыте Азербайджана в прекращении войн, глава государства отметил: «Мы вышли из войны победителями, и наша борьба была справедливой. После того как враг капитулировал, мы не двинулись дальше, а остановились и предложили мир». Подчеркнув, что этот опыт следует изучать и что воюющие стороны должны его проанализировать, Президент сказал, что созданный нами прецедент может оказаться очень ценным и послужить решению некоторых конфликтов.