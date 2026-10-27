Президент Азербайджана: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики

Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Напомнив, что наше общество не терпит двойных стандартов, глава государства отметил, что этот принцип должен применяться не только при урегулировании различных войн и конфликтов.