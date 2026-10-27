ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги

Милли Меджлис в третьем чтении принял поправки, позволяющие направлять долговые требования на ценные бумаги.

Как передает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, в закон "Об исполнении" добавляется новая статья 46-1 "Обращение требования на ценные бумаги должника".

Новая статья определяет механизм обращения требования как на документарную ценную бумагу, обнаруженную у самого должника, так и на бездокументарную ценную бумагу, зарегистрированную на имя должника, а также на документарную ценную бумагу, хранящуюся в центральном депозитарии.

Согласно проекту, меры по запросу сведений о ценных бумагах должника, наложению на них ареста и обращению требования на эти ценные бумаги организуются через информационную систему "Электронное исполнение". Законопроектом также предусмотрено внесение соответствующих согласующих изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в окончательном чтении.