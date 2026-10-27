Нидерланды финансово помогут Армении и Азербайджану в работах по поиску без вести пропавших

Нидерланды окажут финансовую помощь Армении и Азербайджану в работах по поиску без вести пропавших.

Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Том Берендсен в Ереване 27 октября.

Министр заявил, что Нидерланды приветствуют шаги двух стран в направлении нормализации отношений.

«Приветствую шаги Армении для установления мира в регионе. Очень важно, чтобы процесс завершился подписанием мирного документа», — заявил министр, пообещав содействие в виде новой финансовой помощи двум странам для поисков без вести пропавших. Министр приветствовал решение армянского народа идти к миру, а заодно и одобрил устремление к более тесному сотрудничеству с европейской семьей.

Источник: news.am