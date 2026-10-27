Никки Минаж - новая пресс-секретарь Белого дома? - ВИДЕО

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг намекнул, что американская рэперша Никки Минаж может стать новым пресс-секретарём президента США Дональда Трампа.

Он опубликовал видео с артисткой, в котором задавал ей вопросы об экономической политике американского лидера и его работе.

«Дамы и господа, похоже, мы нашли нового пресс-секретаря Белого дома», — подписал Чунг публикацию.

Видео появилось после того, как предыдущая пресс-секретарь Закария покинула должность всего через пять дней после назначения.

Во время беседы Минаж положительно отозвалась об экономической политике Трампа, отметив, что США повезло с президентом, разбирающимся в бизнесе.

«Президент — бизнесмен по своей сути. Он сумел подняться, даже когда у него на банковском счёте не оставалось ни одного доллара», — заявила певица.