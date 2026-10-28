Reuters: Катар представил Ирану проект соглашения о прекращении конфликта с США

Катарские посредники представили Ирану новый проект соглашения, направленный на деэскалацию конфликта в регионе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, документ был передан в воскресенье, 25 октября, Тегеран изучает предложение. Проект соглашения устанавливает семидневный план по шагам, которые стороны должны предпринять для «укрепления доверия». Ожидается, что Иран даст ответ к концу недели, пишет Reuters. Также план предполагает участие нескольких стран в качестве гарантов.

Источник: ТАСС