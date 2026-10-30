Партия Биби лидирует 

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заняла первое место на парламентских выборах, получив 27 из 120 мест в Кнессете.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, ни один из политических блоков не набрал необходимых для формирования правительства 61 мандата.

Второе место заняла оппозиционная партия «Яшар» во главе с Гади Айзенкотом, получившая 21 мандат.

Блок «Ликуда» и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и религиозных партий получает 53 места, оппозиционные силы — 48. Еще 19 мандатов достаются арабским партиям.

Окончательные результаты выборов будут объявлены не позднее 4 ноября.

Источник: Ynet