Axios: генерал Пентагона признался в утечках секретных данных

Бывший главный стратег Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Бретт Сильвия признался в передаче журналистам секретной информации, касающейся российско-украинской войны и американо-израильского конфликта с Ираном.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные Пентагона.

По информации издания, Сильвия признал, что в течение последнего года передавал двум журналистам секретные сведения об Украине и Иране. Отмечается также, что у генерала «неоднократно возникали трудности при прохождении проверки на полиграфе».

В Пентагоне обвиняют Сильвию в «несанкционированном разглашении информации сотрудникам СМИ». При этом, согласно докладу, генерал ответил на вопросы о своих контактах с журналистами, чтобы прояснить обстоятельства утечек, а также передал личный телефон на экспертизу.