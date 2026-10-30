В Баку отменили приговор водителю, сбившему пешехода - ПОДРОБНОСТИ

Уголовная коллегия Бакинского апелляционного суда приняла решение об освобождении от уголовной ответственности лица, обвиняющегося в причинении тяжкого вреда здоровью пешехода в результате дорожно-транспортного происшествия, в связи с примирением с потерпевшим и полным возмещением причиненного ущерба.

Согласно материалам дела, 7 июля 2025 года на участке автомобильной дороги Ходжасан - Локбатан, проходящем по территории Бинагадинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Так, водитель автомобиля марки «Mercedes-Benz E240», двигаясь по левой полосе движения со скоростью 50-60 км/ч, совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть с правого края дороги.

Согласно обвинению, водитель, заметив возникновение опасности для движения, не принял необходимых мер для снижения скорости транспортного средства и его остановки. В результате пешеход получил различные телесные повреждения, и его здоровью был причинен тяжкий вред.

Приговором Бинагадинского районного суда водитель был признан виновным по статье 263.1-1 Уголовного кодекса и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев. Гражданский иск потерпевшего также был удовлетворен частично.

На приговор подали апелляционные жалобы как осужденный, так и потерпевший. Осужденный просил применить условное осуждение, а потерпевший - ужесточить наказание и полностью удовлетворить гражданский иск.

Однако при рассмотрении дела в апелляционной инстанции между сторонами было достигнуто примирение. В поданном в суд заявлении потерпевший указал, что причиненный ему ущерб возмещен в полном объеме, каких-либо претензий и требований к обвиняемому у него нет, а также отказался от гражданского иска.

Бакинский апелляционный суд, изучив материалы дела и позиции сторон, установил, что суд первой инстанции правильно квалифицировал деяние обвиняемого по статье 263.1-1 Уголовного кодекса. На момент вынесения приговора законных оснований для освобождения лица от уголовной ответственности не имелось. Тем не менее достижение примирения между сторонами и полное возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, в ходе апелляционного рассмотрения создали новую правовую ситуацию.

Судебная коллегия отметила, что согласно пункту 2 примечания к статье 263 Уголовного кодекса, лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьями 263.1 или 263.1-1 данного Кодекса, освобождается от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим и полного возмещения причиненного ему ущерба.

По мнению коллегии, поскольку после вынесения приговора судом первой инстанции возникло законное основание для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности, приговор подлежит отмене, а производство по уголовному делу - прекращению.

Решением Бакинского апелляционного суда приговор суда первой инстанции отменен, обвиняемый освобожден от уголовной ответственности на основании пункта 2 примечания к статье 263 Уголовного кодекса, а производство по уголовному делу прекращено.

Одновременно с этим был принят отказ потерпевшего от гражданского иска, и производство по гражданскому иску также было прекращено.