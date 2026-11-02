Депутат Вугар Байрамов сообщил о запуске нового вида страхования для заемщиков

В Азербайджане будет запущен еще один продукт, обеспечивающий страхование от безработицы.

В случаях, предусмотренных утверждаемыми правилами страхования кредитных рисков, погашение невыплачиваемого долга будет осуществляться за счет средств третьей стороны. Центробанком уже подготовлены правила, и ожидается их применение в короткие сроки.

Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Милли Меджлиса, член комитета по труду и социальной политике Вугар Байрамов.

Он отметил, что страхование заемщиков от рисков смерти, жизни и утраты трудоспособности уже применяется и регулируется правилами Центрального банка. Новые же правила напрямую предусматривают страхование лиц, берущих кредиты, от риска потери работы.

«В некоторых случаях наши граждане берут кредиты, но по не зависящим от них причинам возникают трудности с их погашением. Закрывается рабочее место гражданина, он увольняется либо происходят другие события, напрямую от него не зависящие, в результате чего возникают трудности с возвратом кредита. Страхование кредитов или кредитных рисков позволит страховой компании погасить обязательство при наступлении подобных случаев. Страхование кредитных рисков защитит граждан в финансовом отношении и снизит риски банков», — подчеркнул депутат.

Новый вид страхования будет распространяться только на лиц, работающих на основании действующего трудового договора. При этом ожидается, что условия будут соответствовать требованиям Закона «О страховании от безработицы». Предлагать страхование от безработицы лицам, берущим кредиты в банках, планируется в обязательном порядке. Использование же этой страховой услуги для лиц, берущих потребительские кредиты, будет добровольным, то есть клиент свободен в своем выборе.

При наступлении страхового случая будет осуществляться полное или частичное погашение кредита страховой компанией. При этом будут учитываться страховые случаи, предусмотренные законодательством. Ликвидация рабочего места, сокращение штатов, истечение срока трудового договора, смена собственника предприятия, вступление в законную силу решения суда о восстановлении на работе сотрудника, ранее выполнявшего соответствующие обязанности, и т.д. входят в список страховых случаев.

Депутат подчеркнул, что использование страховки означает дополнительные расходы для заемщика, и обязательства при наступлении страхового случая могут быть покрыты только в том случае, если осуществляются страховые выплаты.

«Это помимо страхования лиц, берущих кредит, на случай потери занятости актуализирует оценку влияния применения страховки на структуру расходов по кредиту, покрытие их кредитных платежей за счет страхования, распределение обязательств между заемщиком и банком, а также на кредитный рынок в целом. Учитывая высокие процентные ставки по кредитам в Азербайджане, банки, снизив определенные проценты в случае применения этого вида страхования, могут компенсировать рост кредитных расходов. В этом случае применение данного вида страхования возможно без создания серьезных затрат для заемщика.

Последние заявления Центрального банка также показывают, что при применении этого вида страхования банки пойдут на снижение процентных ставок по кредитам. Поскольку страхование кредитных рисков приводит к сокращению прямых и косвенных расходов банков. То есть процентная ставка по кредиту, на который распространяется страхование от безработицы, будет ниже ставки по обычным кредитам. А это простимулирует использование упомянутого вида страхования», — резюмировал он.