Нив Кэмпбелл возвращается к роли Сидни Прескотт

Канадская актриса Нив Кэмпбелл вновь исполнит роль Сидни Прескотт в восьмой части хоррор-франшизы «Крик».

Об этом актриса сообщила в интервью Associated Press - по словам Н. Кэмпбелл, работа над новым фильмом продолжается, однако подробности сюжета она раскрывать не стала.

«Я не могу ничего рассказать о «Крике 8». Но я буду в нем», - заявила актриса.

Нив Кэмпбелл сыграла Сидни Прескотт в шести из семи предыдущих фильмов серии. Она пропустила шестую часть, вышедшую в 2023 году, из-за разногласий с создателями картины по поводу гонорара, однако вернулась к своей культовой роли в «Крике 7», премьера которого состоялась в 2026 году.

Седьмая часть франшизы собрала около 208 млн долларов (353,6 млн долларов) в мировом прокате, став самым кассовым фильмом серии - успех картины способствовал дальнейшему развитию хоррор-франшизы. Сценарий восьмой части напишут Лилла и Нора Цукерман, известные по работе над сериалом «Покерфейс», при этом имя режиссера пока официально не объявлено. Дата премьеры «Крика 8», подробности сюжета и полный актерский состав на данный момент не раскрываются.