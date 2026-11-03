Схожие трагедии в одной семье: в Огузе расследуют гибель замдиректора школы

Три дня назад в лесу в Огузе было обнаружено обгоревшее тело Агиля Расулова.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на Olke.az, этот человек работал заместителем директора по хозяйственной части полной средней школы № 1 имени Хабиба Бабаева. Подробности происшествия пока неизвестны.

По информации, полученной Qafqazinfo, это не первый подобный случай в семье А. Расулова. Ранее его отец и двоюродный брат также ушли из жизни при схожих обстоятельствах. Отметим, что обгоревшее тело А. Расулова, 1965 года рождения, было найдено утром 31 октября в лесопарковой зоне города.

По данному факту в Прокуратуре Огузского района ведется расследование.