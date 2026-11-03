Погода на среду: в Баку ожидается до 23 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 4 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается. Утром в отдельных местах возможны туман и небольшая морось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15 градусов тепла, днем - 18-23 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в отдельных горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла.