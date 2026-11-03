ЦБ Армении пытается сдержать инфляцию повышением ставки

Центробанк Армении повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7%.

Об этом говорится в сообщении по итогам нынешнего заседания совета ЦБ.

Настолько же вырастут и сопутствующие ставки – на займы, привлекаемые банками из ЦБ (ломбардное репо), и наоборот – на займы Центробанка из банков. В первом случае ставка вырастет до 8,5%, во втором – до 5,5%.

Ранее отмечалось, что активный рост потребления товаров и услуг, в том числе за счет туристов и релокантов, а также увеличение объемов ипотечного кредитования создают риски перегрева экономики.

Повышение ключевой ставки — один из инструментов, с помощью которых Центробанк может сдерживать чрезмерный рост спроса и инфляционное давление.

Изменение ставки ЦБ постепенно отражается на условиях кредитования и сбережений. Заимствования для населения и бизнеса могут стать дороже, тогда как доходность банковских вкладов — вырасти. В результате у граждан появляется больше стимулов откладывать деньги, а не направлять их на текущее потребление.

Источник: Sputnik Армения