Мелания Трамп намерена провести встречу представителей РФ и Украины в Белом доме

Жена американского президента Мелания Трамп намерена провести встречу представителей России и Украины в Белом доме. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Отмечается, что мероприятие состоится 5 ноября. Первая леди США также выступит с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области, которому она посодействовала.

В заявлении не уточняется, представители какого уровня примут участие во встрече.