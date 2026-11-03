Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства государственных резервов
Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства государственных резервов Азербайджанской Республики».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, утверждены новое Положение и структура Агентства. Штатная численность аппарата ведомства установлена в количестве 66 штатных единиц, а его региональных подразделений — 9 штатных единиц.
Указом также создано подведомственное Агентству бюджетное учреждение — «Центр хранения государственных резервов» со штатной численностью 200 единиц. Новый Центр будет осуществлять непосредственное хранение государственных резервов, формируемых Агентством.
Кабинету министров поручено в двухмесячный срок определить и представить главе государства список организаций, находящихся в подчинении Агентства, но не входящих в его структуру, число и состав членов Коллегии, а также систему оплаты труда сотрудников нового Центра.
Министерству финансов поручено ежегодно предусматривать в проекте государственного бюджета средства, необходимые для обеспечения деятельности Агентства и Центра, а также профинансировать работу Центра в 2026 году.