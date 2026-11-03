Лиам Коллинз: экономический потенциал и военные реформы Азербайджана – ключевые факторы Победы

Одними из основных факторов Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне стали долгосрочная стратегия экономического развития страны и проведенные ею военные реформы.

Укрепление экономического потенциала создало условия для повышения обороноспособности Азербайджана, модернизации армии и формирования современных военных возможностей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал американский автор, эксперт Лиам Коллинз на презентации книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» (The War for Karabakh), организованной совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) и Бакинским книжным центром.

Отметив, что в 1994 году валовой внутренний продукт Армении был выше показателя Азербайджана, автор подчеркнул: «Однако в последующие годы Азербайджан направил доходы от энергетических ресурсов на развитие экономики и укрепление военного потенциала. Такой подход позволил стране как расширить экономические возможности, так и построить армию в соответствии с современными требованиями. Хотя экономические показатели являются важным критерием для оценки мощи государства, они не выступают единственным фактором в определении военного успеха. Проведенные в Азербайджане военные реформы, уровень подготовки армии и повышение ее боевой эффективности также оказали существенное влияние на результаты 44-дневной войны».