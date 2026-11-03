В Баку начался суд над Али Керимли и его заместителем

В рамках расследования, проводимого Службой государственной безопасности (СГБ), начался судебный процесс по делу председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли и его заместителя Мамеда Ибрагима.

Как сообщает Report, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Гулиева состоялось подготовительное заседание.

В ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц, после чего суд принял решение о назначении дела к судебному рассмотрению.

Следующее заседание назначено на 13 ноября.

Отметим, что подсудимые обвиняются по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).