Песков отметил невозможность участия Европы в переговорах в Абу-Даби

Участие представителей Европы в намеченных на 10-11 ноября переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что изначально был согласован трехсторонний формат Киева, Москвы и Вашингтона.

«Нет, к этим переговорам [участие европейцев] невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», - сказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС