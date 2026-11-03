Объявлены победители национального конкурса комиксов «Mənim Qəhrəmanım» - ФОТО

В преддверии Дня Победы подведены итоги национального конкурса комиксов «Mənim Qəhrəmanım» (Мой герой), организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики совместно с Домом литератора.

Объявлены имена победителей, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

Конкурс был объявлен в рамках реализации концепции «Культура Азербайджана - 2040». Участникам в возрасте от 14 до 17 лет предложили создать образ нового героя современности в формате графического повествования.

Жюри рассмотрело 31 работу, представленную на конкурс, и определило трех победителей.

Первое место заняла 16-летняя Захра Мамедова, студентка Колледжа искусств при Азербайджанской государственной академии художеств. Второе место присуждено 14-летней Хадидже Ширин Дердиек, третье - Амиру Гусейнли. Оба призера учатся в бакинских школах.