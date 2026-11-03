США и Иран сохраняют приверженность переговорам по урегулированию, заявили в Дохе
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Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность переговорному процессу и в настоящее время изучают предложения по урегулированию конфликта.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Обе стороны в настоящее время рассматривают идеи и предложения, которые были представлены нами», — сказал он на брифинге.
«Сохраняется приверженность переговорному процессу со стороны обоих государств, мы обмениваемся предложениями в режиме реального времени», — добавил дипломат.
Источник: ТАСС
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