Власти Армении допустили влияние сект на самоубийства военнослужащих

Одной из возможных причин самоубийств среди военнослужащих Армении может быть принадлежность к определенным сектам.

Об этом заявил председатель Следственного комитета Артур Погосян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2027 год в парламенте, передает Sputnik Армения.

По его словам, некоторые секты пропагандируют самоубийство, и в отдельных случаях следствие находит подтверждения их влияния на военнослужащих. В частности, на теле одного из недавно покончивших с собой солдат были обнаружены татуировки, которые, по оценке следствия, свидетельствуют о суицидальных наклонностях.

"Это вопрос национальной безопасности, и в ближайшее время мы начнем соответствующие процессы. Общество будет проинформировано об этом. Речь идет о нескольких случаях", — заявил Погосян.

Он также сообщил о намерении обратиться по этому вопросу к директору Службы национальной безопасности Андранику Симоняну.

С начала 2026 года в Вооруженных силах Армении зафиксировано 17 случаев гибели военнослужащих. Происшествия вызвали широкий общественный резонанс и вновь привлекли внимание к проблемам воинской дисциплины, неуставных отношений и морально-психологического состояния личного состава.

24 августа министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что для него стало неожиданностью возложение ответственности за гибель солдат непосредственно на главу оборонного ведомства. В тот же день стало известно о смерти еще одного военнослужащего-контрактника.

Ранее, 13 августа, премьер-министр Никол Пашинян, комментируя происшествия в армии, анонсировал кадровые изменения в структурах, отвечающих за соответствующие направления работы. Вскоре после этого своих должностей лишились начальник управления морально-психологического обеспечения ВС Сережа Степанян и начальник Военной полиции Ашот Закарян.