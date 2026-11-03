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Спецслужбы США сократили передачу разведданных Конгрессу при Трампе

Редакция 1news17:30 - Сегодня
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Спецслужбы США сократили передачу разведданных Конгрессу при Трампе

Американские спецслужбы стали реже делиться разведданными с Конгрессом и другими ведомствами вплоть до прекращения передачи сведений во время второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США перестало участвовать в подготовке некоторых совместных докладов с Национальным советом по разведке, который занимается стратегическим планированием и аналитикой на основе данных спецслужб. В результате таких докладов стало меньше, причем ни один из них не был посвящен войне с Ираном.

Как отметили источники, управление экс-директора национальной разведки США Тулси Габбард за последние полтора года дважды временно прекращало предоставлять Конгрессу доклады: после военной операции США против Ирана в июне 2025 года и после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года.

Как пишет Reuters, сбои в обмене разведданными связаны с конфликтом между управлением Габбард и ЦРУ. Собеседники агентства называют его одним из самых масштабных противостояний между ключевыми ведомствами американского разведсообщества за последние 30 лет. Поводом стало решение аппарата Габбард год назад лишить нескольких действующих и бывших сотрудников разведывательного ведомства допуска к секретным сведениям.

По словам источников, часть аналитиков, которые занимаются подготовкой докладов в разведслужбах, намеренно избегает выводов, расходящихся с позицией Белого дома, опасаясь политического преследования. В связи с этим бывшие чиновники, пообщавшиеся с Reuters, предупредили, что у руководства страны может сложиться неполная картина угроз, в частности на фоне возможного возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.

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