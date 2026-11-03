Азербайджанский военный заблудился из-за тумана и не намеревался никого убивать — глава СК Армении

Азербайджанский военнослужащий, оказавшийся на территории Армении, не намеревался никого убивать.

Об этом заявил в интервью представителям СМИ глава Следственного комитета Армении Артур Погосян, передает Sputnik Армения.

Он пояснил, что солдат уже был допрошен и дал показания, указал также место происшествия. Погосян отметил, что азербайджанский военный заблудился из-за тумана. При этом глава СК подчеркнул, что не может раскрыть содержание показаний в интересах предварительного следствия.

"Мы должны оценивать факты. Этот человек заблудился, увидел какой-то дом, разбил стекло, вошел внутрь, приготовил себе еду. Когда в дом вошли дети, он забрал у них телефон, заставил их часами сидеть, но не причинил им вреда", — сказал глава СК.

Он также сообщил, что послезавтра в парламенте состоится закрытая встреча, в ходе которой, предположительно, будет представлена дополнительная информация по этому делу.

Напомним, что 1 октября в населенном пункте Шаки сотрудники органов безопасности Армении задержали азербайджанского военнослужащего Насими Мусаева, перешедшего на территорию Армении при неизвестных обстоятельствах.