Победа, которую нельзя объяснить одними дронами - американские военные исследовали стратегию Азербайджана в Карабахской войне

Войны выигрываются не тогда, когда на поле боя появляется самое современное оружие, а когда государство умеет превратить свои возможности в единую работающую систему.

Именно этот вывод проходит через исследование двух американских военных специалистов, посвященное победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. И он особенно примечателен тем, что авторы предлагают взглянуть на Карабахскую войну за пределами привычного объяснения, согласно которому ее исход якобы решила преимущественно беспилотная авиация.

3 ноября в Бакинском книжном центре состоялась презентация книги «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» («The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory»), подготовленной полковником в отставке армии США Лиамом Коллинзом и майором в отставке Джоном Спенсером. Мероприятие было организовано совместно с Центром анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ). Работа над книгой заняла около двух лет и стала одним из первых масштабных зарубежных военно-аналитических исследований, комплексно рассматривающих победу Азербайджана в 44-дневной войне.

Особый вес изданию придает профессиональный опыт авторов, связанных с военными исследованиями в Военной академии США в Вест-Пойнте. Это не просто попытка наблюдателей со стороны пересказать известные события. Исследование опирается на интервью почти со ста военными и гражданскими специалистами, а также на изучение непосредственно тех территорий, где проходили основные боевые действия. Такой подход позволил авторам рассмотреть войну одновременно с оперативной, стратегической и военно-технической точек зрения.

За пределами привычного объяснения

Один из центральных тезисов книги заключается в том, что победу Азербайджана нельзя свести лишь к эффективному применению беспилотников. Безусловно, новые технологии сыграли важную роль, однако сами по себе они не объясняют ни масштаб военного успеха, ни способность Азербайджанской армии последовательно решать поставленные задачи на разных направлениях.

Авторы выделяют более фундаментальную причину - освоение концепции применения современных боевых систем. Речь идет о комплексном подходе, при котором отдельные виды вооружений и подразделения действуют не изолированно, а в тесной координации друг с другом. Маскировка позиций, рассредоточение сил, маневренность малых подразделений, подавление огневых средств противника и взаимодействие различных родов войск становились элементами единого механизма ведения боевых действий.

Иными словами, значение имело не просто наличие современных средств поражения, а умение встроить их в общую тактику и стратегию. Именно такая организация позволяла использовать технологическое преимущество максимально эффективно, лишая противника привычных возможностей для сопротивления. В этом смысле книга предлагает более содержательное объяснение азербайджанской победы, чем распространенная формула о решающей роли дронов.

От подготовки к победе

Исследование охватывает широкий временной и тематический диапазон. Авторы обращаются к историческим корням армяно-азербайджанского конфликта и Первой Карабахской войны, анализируют подготовку Азербайджана к масштабному вооруженному противостоянию, рассматривают операцию «Железный кулак» и ключевые этапы 44-дневной Отечественной войны.

Отдельное внимание уделено действиям Азербайджанской армии на направлениях Гадрута, Амирварлы, Физули, Зангилана и Губадлы, а также боям за Шушу. В книге рассматриваются и антитеррористические мероприятия 2023 года.

Такое построение позволяет увидеть военную победу не как отдельный эпизод, ограниченный 44 днями, а как результат длительной подготовки и последовательного достижения стратегических целей. Авторы обращают внимание на то, что военный успех формировался задолго до начала боевых действий. За ним стояли государственное строительство, укрепление национального могущества, экономический потенциал, развитие армии и продуманное военное планирование.

Особое место в исследовании занимает роль Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Авторы анализируют его стратегическое руководство боевыми действиями, коммуникацию с азербайджанским обществом и международной аудиторией, а также противодействие дезинформации. Таким образом, в книге рассматривается не только управление армией непосредственно на поле боя, но и более широкая система руководства страной в условиях войны.

Важен и вывод, который выходит за рамки собственно военной тематики. Победа, согласно исследованию, складывается из множества взаимосвязанных составляющих. Военная мощь должна опираться на экономику, эффективную государственную политику, коммуникационную стратегию и идеологическую работу. Даже самые современные технологии не способны компенсировать отсутствие такой основы.

Взгляд профессионалов

Авторы книги обладают серьезным опытом, позволяющим рассматривать военные кампании не только в теории. Лиам Коллинз - полковник в отставке Армии США, бывший военнослужащий Сил специального назначения. Он руководит Madison Policy Forum, является старшим научным сотрудником программы Future Security Program организации New America и почетным военным сотрудником Института Ближнего Востока. В 2016-2018 годах Коллинз занимал должность исполнительного помощника главного оборонного советника США по Украине. Он также имеет докторскую степень Принстонского университета.

Джон Спенсер - майор в отставке, заведующий кафедрой городских боевых действий в Институте современной войны при Военной академии США в Вест-Пойнте и сопредседатель Проекта городских войн. За более чем 25 лет службы в американской армии он дважды участвовал в боевых действиях в Ираке. Спенсер считается одним из ведущих специалистов по ведению боевых действий в городской среде, что особенно существенно при анализе операций в населенных пунктах, включая бои за Шушу.

Еще до выхода книги авторы подготовили подробные исследования боев за Гадрут и Шушу. Теперь эти материалы получили более широкое продолжение в работе, охватывающей стратегические, технологические и политические составляющие победы Азербайджана.

Появление такого исследования за рубежом важно и с точки зрения международного восприятия событий 2020 года. Карабахская война нередко становилась предметом упрощенных трактовок, в которых сложнейшая военная кампания сводилась к преимуществу в отдельных видах вооружений. Работа Коллинза и Спенсера позволяет выйти за пределы подобных объяснений и увидеть события глазами профессионалов, изучавших не только ход операций, но и обстоятельства, которые сделали победу возможной.

Вот почему «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» заслуживает внимания не только военных специалистов и историков. Для азербайджанского читателя это возможность заново осмыслить события Отечественной войны, увидеть за знакомыми датами и названиями сражений сложную логику принятия решений и оценить масштаб проделанной государством работы. Для зарубежной аудитории - шанс познакомиться с исследованием, которое предлагает профессиональный взгляд на одну из наиболее показательных военных кампаний XXI века. Победу Азербайджана можно знать по ее результатам, но чтобы понять, как она стала возможной, стоит прочитать эту книгу.