Павел Дуров вновь посетил Азербайджан? - ВИДЕО

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов опубликовал в Instagram Stories видео с основателем Telegram Павлом Дуровым.

На кадрах П.Дуров управляет внедорожником в горной местности. Предположительно, видео могло быть снято в Азербайджане, однако официального подтверждения того, что основатель Telegram вновь посетил страну, на данный момент нет.

Напомним, в августе 2024 года Павел Дуров был в Баку - именно Гусейн Гасанов был последним, с кем он контактировал перед последующим в Париже задержанием.