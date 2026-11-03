Джон Спенсер: Боевые операции в Отечественной войне стали примечательным примером современной военной истории

Военные операции Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны характеризовались не только применением беспилотных летательных аппаратов, но и проведением сложных наземных операций, координацией войск и введением противника в заблуждение относительно направления действий.

Особое значение с точки зрения современного военного опыта имеют планирование и проведение широкомасштабной дезориентирующей операции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил американский военный эксперт Джон Спенсер на презентации книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» (The War for Karabakh), организованной совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) и Бакинским книжным центром.

Соавтор книги Джон Спенсер отметил, что, продолжая боевые действия на различных направлениях, Азербайджанская армия в отдельных случаях, когда не удавалось прорвать линию обороны, переходила к альтернативным планам.

«С этой точки зрения операция по введению в заблуждение, направленная на то, чтобы убедить противника в нанесении главного удара на ложном направлении, привлекает особое внимание. Подход, примененный в Карабахе, показывает, насколько масштабными и многогранными могут быть дезориентирующие операции в современной военной истории. Результат операции сыграл важную роль с точки зрения отвлечения внимания противника от главного направления, влияния на дислокацию его оборонительных сил и создания условий для военных действий на других направлениях», – добавил он.