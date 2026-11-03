Районы без дотаций. Что изменится за бюджетными цифрами

Пять районов, затем один, а теперь — ни одного. Так за три года изменилось число территорий Азербайджана, которым требуется помощь для покрытия местных расходов.

Проект бюджета на 2027 год предполагает, что все 67 городов и районов обойдутся без таких дотаций.

Поступлений, учитываемых по их территориям, должно хватить на предусмотренные местные расходы.

На первый взгляд, это означает, что районы наконец смогут обеспечивать себя сами. Однако за обнадёживающими цифрами скрывается вопрос, от которого зависит гораздо больше, чем выполнение бюджетного плана. Что именно меняется в жизни районов и почувствуют ли это их жители?

Задача выйти из системы дотаций была поставлена давно. Ещё 13 мая 2020 года, принимая назначенного главу Исполнительной власти Кельбаджарского района, президент Ильхам Алиев указал на необходимость добиться этого для всех районов страны. Одновременно он потребовал прозрачности в сборе налогов и расходовании государственных средств. Иными словами, доходы территорий должны были расти благодаря развитию экономики и наведению порядка в управлении.

Основу для этого создавали государственные программы развития регионов. Строились дороги, обновлялась коммунальная инфраструктура, поддерживались предприниматели. Льготные кредиты, государственные гарантии, субсидирование процентов, промышленные парки и кварталы должны помогать открывать предприятия и создавать рабочие места. В сельскохозяйственных районах многое зависит от орошения, поддержки фермеров и переработки урожая. Ведь вырастить продукцию недостаточно — её нужно сохранить, доставить покупателю и выгодно продать.

Однако здесь важно разобраться, что означает само выражение «район без дотаций». Оно ещё не говорит о том, что территория полностью обеспечивает все свои потребности или получает возможность самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Местные расходы — лишь часть государственных затрат в районе. Крупные дороги, инфраструктурные и социальные проекты по-прежнему могут финансироваться из центра.

Поэтому главный вопрос заключается в происхождении бюджетного благополучия. Одно дело, когда открываются предприятия, растут производство и занятость, а бизнес выходит из тени. В таком случае увеличение доходов имеет прочную основу. Другое дело, если баланс обеспечивают разовые поступления или перенос части расходов на центральный бюджет. Цифры могут выглядеть одинаково, а положение экономики за ними будет разным.

Для жителей эта разница вполне ощутима. Их интересует, можно ли найти работу рядом с домом, хватает ли зарплаты на жизнь, доступны ли школа и медицинская помощь. Именно с этим связана и проблема оттока населения из сёл и районов в крупные города, прежде всего в Баку. Если человек не видит перспектив на месте, улучшение бюджетных показателей само по себе вряд ли изменит его решение уехать.

Сокращение дотационной зависимости может помочь удержать людей в районах, если сопровождается появлением постоянной работы и улучшением условий жизни. Тогда у молодых семей будет больше оснований оставаться, строить дом и связывать будущее с родными местами. Но если ради баланса начнут урезать необходимые расходы, результат может оказаться обратным.

Для Азербайджана дальнейший рост районов во многом зависит и от того, насколько тесно они будут сотрудничать друг с другом. Экономические связи редко укладываются в административные границы. Фермеру нужны переработчик, склад, перевозчик и покупатель, причём находиться они могут в соседних районах. Если каждая территория развивает хозяйство обособленно, часть возможностей неизбежно теряется.

Именно здесь может проявиться практическая польза экономических районов. В одном административном районе выращивают продукцию, в другом её перерабатывают, через третий отправляют на внутренний или внешний рынок. Общие склады, транспортные маршруты и торговые площадки позволяют связать эти предприятия между собой. В результате отдельный проект даёт работу и доходы сразу нескольким территориям.

Есть и ещё один риск. Требование обеспечить расходы собственными поступлениями не должно превращаться в установку собрать нужную сумму любой ценой. Давление на действующий бизнес способно дать кратковременный прирост сборов, но одновременно лишить предпринимателей желания расширяться и вкладывать деньги. Устойчивое увеличение доходов требует, чтобы предприятиям было выгодно работать, нанимать людей и развивать производство.

Именно поэтому, в проекте бюджета предусмотрена и возможность дополнительного финансирования при недостаточности доходов — в пределах 10% соответствующих местных расходов. Таким образом, сохраняется поддержка на случай отклонения от прогноза. Это особенно существенно там, где поступления зависят от небольшого числа предприятий или сезонных результатов сельского хозяйства.

Таким образом, отказ от дотаций может стать важным рубежом в развитии районов. Созданная за последние годы инфраструктура даёт основу для новых предприятий, инвестиций и рабочих мест, а расширение связей между соседними территориями позволит полнее использовать их возможности. Главным результатом этих перемен должен стать рост благосостояния жителей, когда достойную работу и перспективы для своей семьи всё больше людей смогут находить в родном районе.

Ильгар Велизаде