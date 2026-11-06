«Azeronline» - цифровой партнёр Фестиваля айвы

СП «Azeronline LTD» выступит цифровым партнёром Фестиваля айвы, который пройдёт 7 ноября в городе Агдаш.

«Azeronline» обеспечит территорию фестиваля высокоскоростным интернетом и представит интерактивный стенд «Смотри на мир вместе с нами!», подготовленный специально для фестиваля. Здесь посетители смогут получить информацию о новых продуктах и проектах компании, а также ознакомиться с оборудованием для подключения к интернету. Для гостей будут организованы игровая зона и конкурсы с призами.

Участие «Azeronline» в фестивале также позволит продемонстрировать возможности цифровых технологий для местного бизнеса. Так, интернет-инфраструктура комрании обеспечит презентацию систем телеметрии и других цифровых решений для местных производителей. Поддерживая инициативу, компания содействует внедрению технологий в сельское хозяйство и расширению возможностей регионального бизнеса в цифровой экономике.

Основу для внедрения таких решений создаёт доступная интернет-инфраструктура. В настоящее время волоконно-оптическая сеть «Azeronline» охватывает 100% территории Агдашского района, обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету.

Согласно отчётам Агентства информационных коммуникационных технологий (АИКТ), на протяжении последних 11 месяцев «Azeronline» входит в высшую категорию провайдеров по показателям скорости интернета- 150 Мбит/с и выше.

Развитие сети в Агдашском районе — часть работы «Azeronline» по расширению доступа к высокоскоростному интернету в стране. Кампания выступила одним из основных операторов мегапроекта «Онлайн Азербайджан», успешно завершённого в 2024 году. Проект был направлен на обеспечение населения и организаций высокоскоростным интернетом во всех регионах страны, включая самые отдалённые населённые пункты.

За четыре года число хозяйств, получивших возможность доступа к фиксированному широкополосному высокоскоростному интернету, выросло в 13 раз и достигло примерно 3 млн. Реализация проекта обеспечила доступ к фиксированному широкополосному интернету на всей территории страны.