В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса»

5 ноября в Бакинском метрополитене, на станции «Нариманов», открылась фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса», посвященная шестой годовщине исторической Победы в Отечественной войне.

Фотовыставка организована совместно Фондом возрождения Карабаха и ЗАО «Бакинский метрополитен». В ее основу легли материалы из книги «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» известного британского писателя и исследователя Грэма Уилсона, написанной по заказу Фонда возрождения Карабаха.

Экспозицию выставки составляют фотографии, отражающие восстановительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, восстановление историко-культурного наследия, а также живописную природу Карабаха, его редкую флору и фауну.

Фотовыставка, размещенная в обоих переходах станции «Нариманов», позволяет жителям и гостям столицы познакомиться с современным обликом Карабаха, с масштабными восстановительными работами и достигнутыми результатами.

Эта новая инициатива Фонда возрождения Карабаха направлена на популяризацию возрождения освобожденных территорий, ознакомление широкой аудитории с опытом Азербайджана в сфере восстановления и созидания, а также на повышение общественного интереса к культурному наследию и природе Карабаха.

Сканируя QR-коды, размещенные на представленных фотографиях, посетители могут получить более подробную информацию о созидательных работах в Карабахе на официальном сайте Фонда, а также сделать пожертвование в поддержку этого процесса.

Таким образом, фотовыставка дает посетителям возможность не только ознакомиться с историей возрождения Карабаха, но и внести свой вклад в дальнейшее развитие региона.

Напомним, что это второй совместный выставочный проект Фонда возрождения Карабаха и Бакинского метрополитена. Предыдущая фотовыставка на тему «Урбицид в Карабахе» также в течение длительного времени демонстрировалась на станции метро «Нариманов».

Новая экспозиция подготовлена на основе материалов интернет-ресурса «Karabakh.Center», созданного Фондом возрождения Карабаха по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. На ней было представлено около 90 фотографий наших городов и сел, а также исторических, культурных и религиозных памятников, которые были разрушены в Карабахе в результате армянского вандализма.