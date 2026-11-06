Губернатор Калифорнии заменил все смертные приговоры в штате на пожизненное

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о замене всех смертных приговоров, вынесенных в штате, на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

«Я принял решение воспользоваться своими конституционными полномочиями и заменить все смертные приговоры в Калифорнии на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте.

По словам Ньюсома, принятое сегодня решение стало результатом почти 30-летней последовательной борьбы против смертной казни, которую он вел на протяжении всей своей политической карьеры.

Губернатор уточнил, что в Калифорнии насчитывается 548 человек, приговоренных к смертной казни. Это крупнейшее число заключенных, ожидающих исполнения смертного приговора, среди всех стран Западного полушария.