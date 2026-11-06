Через два дня будет отмечаться одна из важнейших дат в истории Азербайджана - День города Шуша, приуроченный к освобождению города от оккупации.

«6 лет назад, 8 ноября, азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила Шушу - город, являющийся одним из символов национальной гордости Азербайджана. После Победы Шуша, как и другие населенные пункты страны, вступила в этап восстановления и реконструкции. За последние шесть лет масштабные восстановительные работы вернули городу его прежний облик и неповторимый дух», - отмечает на своей странице в социальной сети Facebook член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

В.Байрамов подчеркивает, что, как и другие освобожденные от оккупации территории, город Шуша вступил в этап экономического развития, отмечая, что до Победы экономика Шуши формировалась за счет предприятий, расположенных в других регионах Азербайджана, а после Победы город обрел собственную экономическую основу и встал на путь самостоятельного развития.

По словам депутата, после Победы экономика города Шуша выросла в 44 раза: «Если в 2020 году общий объем производства продукции по основным отраслям экономики Шушинского района составлял 18,5 млн манатов, то сейчас этот показатель превышает 800 млн манатов. До Победы объем промышленного производства в Шушинском районе составлял всего 15 тыс. манатов. В настоящее время район производит промышленную продукцию на сумму более 25 млн манатов. Особенно заметное развитие наблюдается в строительном секторе. Если до Победы объем строительных работ, выполненных предприятиями Шуши, составлял 12,5 млн манатов, то сегодня этот показатель превышает 750 млн манатов».

«За время оккупации Шуша на протяжении длительного периода оставалась заброшенным городом. Сегодня же она превратилась в один из главных центров развития Кавказа. Это знаменует начало нового этапа развития Шуши и Карабаха», - подытоживает Вугар Байрамов.