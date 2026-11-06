Полномочия комиссии в корпоративном управлении госкомпаниями переданы Министерству финансов

Кабинет министров Азербайджанской Республики 3 ноября 2026 года внес изменения в свое постановление от 4 июня 2019 года № 257: в правилах корпоративного управления акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, упоминание комиссии, созданной постановлением Кабинета министров от 30 декабря 2016 года № 534, заменено на Министерство финансов Азербайджанской Республики.

Постановление № 367 подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Документ принят на основании восьмого абзаца статьи 119 Конституции Азербайджанской Республики и в целях обеспечения исполнения пункта 3.2 Указа Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2025 года № 570 «Об утверждении „Правил мониторинга состояния исполнения годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов, а также смет доходов и расходов юридических лиц, находящихся в государственной собственности, юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, и публичных юридических лиц, и анализа показателей исполнения“ и „Правил распределения чистой прибыли и общих параметров дивидендной политики юридических лиц, находящихся в государственной собственности, юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, и публичных юридических лиц“».

Изменения внесены в постановление «Об утверждении ряда нормативных правовых актов в связи с повышением эффективности деятельности юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству». Часть 1 этого постановления отменена. Замена упоминания комиссии на Министерство финансов произведена в подпункте 10.1.2 приложения № 2 - «Правила и стандарты корпоративного управления в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит государству».

Изменения коснулись и приложения № 3 - «Порядок выплаты бонусов членам органов управления юридических лиц на основе системы оплаты, основанной на результатах деятельности юридических лиц, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству». Из подпункта 2.1.4 исключены слова «и правилам оценки эффективности деятельности юридических лиц», из первого предложения пункта 4.1 - слова «на основании оценки эффективности деятельности юридических лиц», из пункта 4.4 - слова «результатам оценки эффективности деятельности юридического лица и». Пункт 5.7 отменен.