В Шамкире автомобиль съехал с дороги и перевернулся

В Шамкирском районе два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mercedes.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии пострадали Ш. Гулиев 1990 года рождения и Н. Гусейнов 2000 года рождения. Оба были доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.