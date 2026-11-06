Объявлена тема Met Gala 2027

Тема Met Gala 2027 - «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday» («Необыкновенное: мода и поэтика повседневности»).

Об этом сообщил Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Met Gala - ежегодный благотворительный бал в Нью-Йорке, который считается одним из главных событий мировой индустрии моды. Он проводится в поддержку Института костюма Метрополитен-музея, а его тематика традиционно связана с весенней выставкой института.

Изначально выставка 2027 года должна была быть посвящена британскому дизайнеру Джону Гальяно и носить название «John Galliano: Horizons». Однако в августе 2026 года Метрополитен-музей и дизайнер объявили об отмене проекта на фоне критики, связанной с его антисемитскими высказываниями в прошлом. После этого музей приступил к разработке новой концепции.

Новая экспозиция будет посвящена тому, как дизайнеры превращают привычные предметы гардероба и повседневные материалы в произведения искусства. В частности, она рассмотрит переосмысление классических элементов одежды - джинсов, футболок, рубашек и тренчей, а также использование таких материалов, как бумага, алюминий и пластик, для создания необычных нарядов.

Куратором выставки выступит руководитель Института костюма Эндрю Болтон. В экспозицию войдут работы известных дизайнеров и модных домов, в том числе Maison Margiela, Off-White, Loewe, Burberry и Moncler.

Благотворительный бал Met Gala состоится 3 мая 2027 года. Выставка откроется для публики 9 мая и будет работать до 9 января 2028 года.