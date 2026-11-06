 Убийство двух братьев-азербайджанцев в Грузии: подозреваемый задержан | 1news.az | Новости
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Убийство двух братьев-азербайджанцев в Грузии: подозреваемый задержан

Джамиля Суджадинова10:15 - Сегодня
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Убийство двух братьев-азербайджанцев в Грузии: подозреваемый задержан

В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух братьев азербайджанского происхождения.

Преступление произошло 5 ноября в селе Лембали Сагареджойского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, информацию о задержании распространило Министерство внутренних дел Грузии.

По данным следствия, между подозреваемым и погибшими ранее возник конфликт. В ходе очередного инцидента мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, несколько раз выстрелив в двух братьев, после чего покинул место происшествия. Оба пострадавших получили смертельные ранения. В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли предполагаемое орудие убийства.

Расследование ведется по статье об умышленном убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах. В случае признания вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Брат погибших Эльман Усубов, которому удалось пережить вооруженное нападение, рассказал местным СМИ, что спасся, укрывшись за автомобилем. По его словам, нападавший намеренно застрелил его братьев. При этом сам Эльман не смог точно объяснить, что стало причиной конфликта и последующей стрельбы.

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