Минфин Азербайджана утвердит ликвидационный баланс Государственной страховой коммерческой компании

Министерство финансов Азербайджанской Республики утвердит отчет, отражающий ликвидационный баланс Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и план распределения ее остаточного имущества. Соответствующее распоряжение Кабинет министров Азербайджанской Республики принял 3 ноября 2026 года.

Отчет должен быть утвержден в соответствии с требованиями статьи 61.8 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики. Министерству финансов поручено также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Азербайджанской Республики от 6 февраля 2024 года №95s. Этим документом обеспечивается исполнение Указа Президента Азербайджанской Республики от 31 января 2024 года №2459 «Об отмене Указа Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2022 года №1751 „Об организации деятельности Государственной страховой коммерческой компании Азербайджанской Республики и Открытого акционерного общества Azərsığorta“».

Согласно изменениям, из части 2 распоряжения №95s (в первом случае) исключены слова «Министерство финансов Азербайджанской Республики», эта часть считается пунктом 2.1, а точка в конце пункта заменена точкой с запятой. Распоряжение дополнено новой частью 2 с пунктами 2.2 и 2.3, содержащими поручения Министерству финансов.

Распоряжение принято на основании восьмого абзаца статьи 119 Конституции Азербайджанской Республики и вступает в силу со дня подписания.

Документ за номером 824s подписал в Баку премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.