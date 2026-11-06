В Абшеронском районе в жилом доме произошел взрыв: есть пострадавшие

В селе Фатмаи Абшеронского района произошел взрыв в жилом доме.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечалось, что силы МЧС были привлечены к месту происшествия. В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в примыкающей к частному жилому дому хозяйственной постройке общей площадью 10 кв.м произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

В результате взрыва обрушился потолок коридора хозяйственной постройки на площади 4 кв.м, пострадали 2 человека. На месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.

По данному факту соответствующими структурами ведется расследование.