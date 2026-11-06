Президент Израиля объявит имя претендента на пост премьера 8 ноября

Президент Израиля Ицхак Герцог объявит имя политика, которому будет поручено формирование новой правящей коалиции, 8 ноября.

Этот срок он обозначил после консультаций с представителями всех партий, вошедших в созыв Кнессета (парламент) по итогам выборов 27 октября.

В коротком заявлении Герцог констатировал, что подавляющее большинство рекомендаций получили лидер ведущей оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд", занявшую первое место по числу голосов на выборах. Преимущество осталось за Айзенкотом: его кандидатуру поддержали 67 депутатов из 120, в пользу Нетаньяху высказались 46. Еще семь депутатов воздержались.

"Результаты консультаций могут казаться очевидными, но полномочия, которыми я наделен по закону, требуют определить, кто способен сформировать правительство, а это не совсем ясно, учитывая взаимные препятствия между блоками и внутри блоков. Я постараюсь выяснить это напрямую и быстро в ходе личных бесед с некоторыми лидерами партий. Я намерен поручить одному из членов Кнессета сформировать правительство в ближайшее воскресенье", - заявил президент.

27 октября в Израиле прошли парламентские выборы, по итогам которых партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху заняла первое место с 27 мандатами, однако ни один из блоков не получил большинства в 61 место, необходимого для формирования новой коалиции. "Ликуд" и союзники имеют 53 мандата, у оппозиционных партий в общей сложности 48, еще 19 получили арабские партии, которые на консультациях с Герцогом поддержали кандидатуру Айзенкота, чтобы не допустить сохранения у власти Нетаньяху.

При этом ни действующая коалиция, ни оппозиция не готовы вступать в союз с арабами. Оппозиционный блок настаивает на призыве в армию ортодоксов, из-за чего не может вступить в альянс с религиозными партиями, для которых отсрочка от службы в ВС является принципиальным вопросом. Таким образом, на данный момент ни одна политическая сила не может гарантировать формирование прочного большинства из 61 депутата в 120-местном Кнессете.

Переговоры о формировании правящей коалиции начнутся после того, как 8 ноября Герцог объявит имя депутата, которому поручена эта задача. Первому претенденту на пост премьера будет предоставлено 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели. В случае неудачи президент передаст это право другому депутату, которому на решение задачи будет отведено две недели без возможности продления. Если никто из претендентов так и не сможет сформировать устойчивую коалицию, то через 90 дней будут назначены перевыборы. Нетаньяху продолжит возглавлять правительство Израиля до момента присяги нового кабмина.