Армению могут лишить права голоса в ОДКБ уже на следующей неделе

Совет коллективной безопасности ОДКБ на следующей неделе может принять решение о временном лишении Армении права голоса в организации из-за неуплаты членских взносов.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

По его словам, Армения не перечисляет взносы в бюджет организации уже более двух лет, что позволяет поставить вопрос о применении предусмотренных уставом ограничений.

«Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства — точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы», — сказал Панкин.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что речь идет о технической процедуре, предусмотренной уставом ОДКБ. Окончательное решение, по его словам, будет зависеть от позиции глав государств — членов организации.

Армения объявила о заморозке участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом устав организации не предусматривает процедуры замораживания членства, поэтому формально республика по-прежнему остается членом ОДКБ наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.