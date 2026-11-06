Бесплатная регистрация иностранцев в Азербайджане может быть отменена

В правила регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджане вносятся изменения.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с этим предлагаются изменения в Миграционный кодекс.

Согласно действующему законодательству, за регистрацию иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания государственная пошлина не взимается.

Предлагается отменить это правило.

Также ранее не требовалась уплата государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание по предусмотренным основаниям.

В законопроекте же указывается, что случаи освобождения от госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание должны определяться законом "О государственной пошлине".