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В Армении не согласны с докладом по ЕАЭС

Редакция 1news13:05 - Сегодня
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В Армении не согласны с докладом по ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может замедлить рост экономики страны примерно на 1,5%.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян на брифинге в парламенте, передает Sputnik Армения.

По его словам, непосредственное влияние выхода из ЕАЭС на экономический рост может составить около 0,6 процентного пункта. Таким образом, если прогнозируемый рост экономики составляет 6,6%, то после выхода из союза он может замедлиться до 6%.

Однако при возникновении дополнительных негативных факторов, в частности введении таможенных пошлин, которые могут затруднить торговлю, экономический рост может замедлиться до 5%, отметил министр. По итогам девяти месяцев текущего года экономика Армении выросла на 6,9%.

"В целом будут, условно говоря, четыре-пять отрицательных факторов, но и столько же положительных", — заявил Папоян.

Министр также подчеркнул необходимость более активного продвижения армянских товаров на зарубежных рынках, отметив, что подобную политику проводят все страны.

"Если бы мы работали не над тем, чтобы за рубежом устанавливались хачкары и принимались резолюции, а над тем, чтобы экспортировать в ту или иную страну на 10 тонн больше армянских товаров, то Армения могла бы и не столкнуться с теми проблемами, с которыми впоследствии столкнулась", — сказал он.

Ранее представители России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана в Евразийском межправительственном совете представили доклад о возможных последствиях приостановления членства Армении в ЕАЭС. Документ подготовлен во исполнение совместного заявления президентов четырех стран от 29 мая 2026 года.

Согласно докладу, возможное сокращение ВВП Армении оценивается в 15,6%, или примерно $4,6 млрд. При этом инфляция может вырасти на 14,9 процентного пункта, а потребление — сократиться на 14,6%.

Прогнозируется также сокращение товарооборота Армении со странами ЕАЭС на 55,6%, в том числе экспорта — на 65,8%. Объем денежных переводов из стран союза в Армению может снизиться с $3,95 млрд до $1,85 млрд.

Кроме того, в докладе рассматривается сценарий повышения стоимости российского газа с нынешних $177,5 до $300 за 1 тыс. куб. м, то есть почти на 69%.

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