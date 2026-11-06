Для таксистов в Азербайджане введут налог 1% от дохода

В Азербайджане с 2027 года планируется внедрить новую модель налогообложения таксистов, основанную на доходе.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, сейчас налог взимается в фиксированном размере — 18 манатов в месяц независимо от дохода водителя. Новая модель предусматривает удержание налога у источника выплаты через операторов по ставке 1%.

«По общим расчетам, средняя сумма налога останется на уровне около 18 манатов, но в некоторых случаях ставки будут ниже. Считаем, что в результате этой реформы налоговая нагрузка на таксистов с меньшим доходом снизится», — отметил Иманов.