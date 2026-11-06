В Баку запустился сервис для заказа поездок Heetch Az - ФОТО

В приложении — доступные цены в базовом тарифе, несколько уровней комфорта и яркий фирменный стиль

В Азербайджане заработал Heetch Az — сервис городской мобильности для заказа поездок. Его пользователи получают понятные цены, проверенных водителей и узнаваемый яркий брендинг.

В приложении доступны 5 тарифов: «Стандарт» — экономичный вариант для ежедневных поездок на работу, встречи и по делам, «Комфорт» — когда в дороге нужно больше удобства, «Смарт» — автомобили с просторным салоном и кондиционером для важных событий, «Премиум» — для эксклюзивных и более комфортных поездок, а также «Экспресс» — самый быстрый тариф, чтобы успеть вовремя. Цена рассчитывается для конкретного маршрута в момент заказа, с учётом спроса и количества свободных водителей поблизости, и отображается в приложении до начала поездки.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть приложение Heetch Az, указать адрес назначения и выбрать тариф. Приложение покажет, когда приедет автомобиль и как его найти. Оплатить поездку можно привязанной картой или наличными.

Перед поездкой пассажир видит имя водителя, модель и номер автомобиля. Маршрутом можно в реальном времени поделиться с близкими. Служба поддержки работает круглосуточно.

Пользователям Uber Az достаточно обновить приложение

Heetch Az приходит на смену Uber Az. Тем, у кого уже установлено приложение Uber Az, не нужно ничего скачивать или регистрироваться заново. Достаточно обновить приложение в App Store или Google Play, и оно продолжит работу под брендом Heetch Az. Профиль, привязанные карты, история поездок и сохранённые адреса будут перенесены автоматически. Водители, требования к ним и логика расчёта цен останутся прежними.

Если у вас не был установлен Uber Az, чтобы заказать поездку, нужно скачать бесплатное приложение Heetch Az в App Store или Google Play и зарегистрироваться по номеру телефона.

Heetch — международный сервис городской мобильности. В Азербайджане Heetch продолжит развивать цифровые стандарты обслуживания с учётом требований местного законодательства и специфики города. Подробности — на heetchaz.com.