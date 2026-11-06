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В Минэкономики Армении заявили о возможности отказаться от рынка РФ для экспорта рыбы

Редакция 1news11:50 - Сегодня
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В Минэкономики Армении заявили о возможности отказаться от рынка РФ для экспорта рыбы

ЕАЭС вводит необоснованные ограничения на экспорт армянской продукции, однако армянская рыба уже поставляется за пределы союза.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

В ходе заседания секретарь оппозиционной фракции «Армения» Артур Хачатрян напомнил о предыдущих публичных замечаниях премьер-министра Никола Пашиняна по поводу высокой жирности местной рыбы и поинтересовался, отвечает ли экспортируемый товар стандартам качества. Глава Минэкономики в ответ пояснил, что продукция является качественной, а слова премьера объясняются тем, что армянская рыба просто «не пришлась ему по вкусу».

Папоян также подчеркнул, что при сохранении текущих темпов диверсификации поставок в будущем Армения может полностью закрыть потребность в российском рынке для реализации своей рыбной продукции.

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