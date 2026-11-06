 Эмин Махмудов объявил о завершении карьеры в сборной Азербайджана | 1news.az | Новости
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Эмин Махмудов объявил о завершении карьеры в сборной Азербайджана

Редакция 1news12:47 - Сегодня
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Эмин Махмудов объявил о завершении карьеры в сборной Азербайджана

Полузащитник и капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов принял решение завершить выступления за национальную команду, сообщает 1news.az со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В заявлении АФФА указано, что решение было принято после консультаций опытного футболиста с руководством федерации. Товарищеский матч против Андорры, который состоится в рамках ноябрьского сбора, станет для Махмудова последним в составе национальной команды.

Отметим, что полузащитник выступает за сборную с 2016 года и за это время забил 15 голов. По этому показателю он превзошел достижение Гурбана Гурбанова и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Азербайджана.

Напомним, что в рамках следующего сбора сборная Азербайджана 13 ноября встретится с Лихтенштейном в матче Лиги наций УЕФА, а 16 ноября проведет товарищескую встречу с Андоррой.

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