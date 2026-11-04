«Не золотая» осень российской логистики: кризис экспортных маршрутов, ставка на «Север-Юг» и транзитная роль Азербайджана

Пока российское зерно конкурирует за место у балтийских причалов, вагоны с карбамидом неделями ждут отгрузки, а металлурги сталкиваются с ограничениями экспортной логистики, значение южных транспортных направлений возрастает.

В этой меняющейся конфигурации особое место занимает Азербайджан - страна, через которую проходят сразу несколько стратегических транспортных маршрутов Евразии.

Нынешняя осень окончательно сформировала новую реальность в континентальной логистике. Толчком к перераспределению экспортных потоков стали события на Северо-Западе России: балтийское направление столкнулось с резким ростом нагрузки. Вызвано это перераспределением зерновых потоков после перебоев с отгрузками через Азово-Черноморский бассейн. Экспортеры массово перенаправили грузы на железную дорогу в порты Северо-Запада, что спровоцировало жесткую конкуренцию за пропускную способность путей, терминалы и склады.

Переформатирование евразийских торговых путей вошло в фазу жесткого испытания на прочность. Системные сбои в южных портах Азово-Черноморского бассейна спровоцировали массовое перераспределение зерновых потоков на балтийское направление. Экспортеры попытались оперативно перенаправить грузы по железной дороге в порты Северо-Запада России, но столкнулись с инфраструктурными ограничениями: портовые терминалы, складские мощности и железнодорожные подходы оказались предельно перегружены. Масштаб проблемы оказался ощутимым для ключевых отраслей.

По данным S&P Global Energy, перенаправление зернового экспортного потока на Балтику привело к критическим задержкам отгрузки карбамида – по данным опрошенных изданием производителей и трейдеров, простои составляли от недели до месяца.

Ограничения возникали одновременно в портах и на железнодорожных подходах к ним. Зерно, минеральные удобрения и металлопродукция вступили в жесткую конкуренцию за пропускную способность инфраструктуры. Участники рынка сообщали о переполненности терминалов и задержках в доставке грузов. В публикации отмечалось, что зерно, металлопродукция и удобрения конкурируют за доступ к транспортной инфраструктуре и портовым мощностям.

Масштаб проблемы наглядно иллюстрируют данные «Коммерсанта»: так, если в сентябре через российские порты Балтии было отгружено около 1,1 млн тонн пшеницы, то на октябрь перевозчики согласовали заявки на перевозку более 1,5 млн тонн зерна - объем, сопоставимый со всем балтийским экспортом зерна за весь сезон 2025/2026 годов.

Минсельхоз РФ был вынужден признать пределы возможностей инфраструктуры Северо-Запада и начать задействовать под зерновые грузы каспийские терминалы Астрахани и Дагестана, ранее не специализировавшиеся на зерне.

Проблема не ограничивается зерновым экспортом. Еще драматичнее ситуация складывается в металлургии: производители заявляют об ограничениях со стороны Российских железных дорог (РЖД), нехватке портовых мощностей, видимом росте транспортных издержек и срыве экспортных контрактов, иными словами, невозможность своевременно отправлять готовую продукцию за рубеж.

Административный ответ и кадровые рокировки

При одновременном увеличении заявок на перевозку различных грузов возникает конкуренция между экспортерами за железнодорожные мощности. Это может приводить к переносу сроков отправки отдельных товарных партий и росту логистических расходов. Таким образом, увеличение нагрузки выявляет ограничения балтийских портов и усложняет обслуживание нескольких крупных товарных потоков одновременно.

Острота логистического кризиса заставила правительство России применять как экстренные финансовые механизмы, так и кадровые решения:

- Финансовые субсидии: В конце августа на субсидирование железнодорожной доставки сельхозпродукции к портам было выделено 9,7 млрд рублей. Мера направлена на снижение транспортных издержек экспортеров и обеспечение вывоза зерна в условиях перебоев на южных маршрутах.

По сообщению «Интерфакса», 8 октября на выставке «Золотая осень» замминистра сельского хозяйства Максим Боровой констатировал: привычная география субсидий себя исчерпала. После возникновения проблем с отгрузками через Азово-Черноморский бассейн экспортёрам пришлось оперативно переводить часть перевозок на железную дорогу и искать альтернативные порты. Минсельхоз пришёл к выводу, что действующая география льготных маршрутов не охватывает все необходимые направления. В связи с этим ведомство предложило расширить программу льготных перевозок: предусмотреть дополнительные маршруты на Северо-Запад, а также на каспийские направления - в Астрахань и Дагестан. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал инициативу.

- Перестройка управления: перестановки в российском Кабмине в октябре этого года, совпав с обострением проблем экспортной логистики, оформили новую конфигурацию руководства отраслью. 22 октября Андрей Никитин был назначен заместителем председателя правительства, ответственным за развитие транспортного комплекса страны. В тот же день Дмитрий Ядров назначен министром транспорта России. Таким образом, руководство транспортной отраслью получило новую конфигурацию: вопросы развития транспортной системы и координации инфраструктурных проектов находятся на уровне вице-премьера, а отраслевое управление осуществляет новый министр.

Новому руководству предстоит решать задачу глобальной диверсификации экспортных путей - включая заявленное Минтрансом увеличение портовых мощностей на 180 млн тонн к 2030 году. Особое место здесь отводится развитию международных транспортных коридоров и расширению портовых мощностей. Возрастает и значимость альтернативных маршрутов - среди приоритетов названы коридор Север-Юг, Восточный полигон, Азово-Черноморское направление и Трансарктический транспортный коридор.

Статистика за 2026 год наглядно показывает, что Каспийский регион и сухопутные альтернативы принимают на себя все больший объем мировой торговли. На фоне ограничений на черноморских маршрутах и перегрузки балтийских портов значимость транспортного коридора Север-Юг становится неоспоримой. Согласно данным Минтранса России от 2 сентября 2026 года, в первом полугодии объем железнодорожных перевозок по западному маршруту данного коридора составил 300 тыс. тонн против 664,4 тыс. тонн за весь 2025 год. По каспийскому маршруту за первые шесть месяцев 2026 года было перевезено 1,3 млн тонн грузов, тогда как за весь 2025 год - 1,8 млн тонн. Объем морских перевозок по каспийскому направлению за семь месяцев 2026 года достиг примерно 4,5 млн тонн против 2,8 млн тонн за весь предыдущий год. Рост интереса к коридору подтверждается и решениями по субсидированию зерновых перевозок. Предложение российского Минсельхоза включить в льготную программу маршруты через Астрахань и Дагестан потенциально расширяет возможности использования Каспийского направления.

Азербайджан: новая конфигурация транзитных возможностей

На этом фоне колоссально возрастает геоэкономическое значение Азербайджана. Сухопутная, западная ветка коридора Север-Юг, пролегающая через территорию Азербайджана, представляет собой наименее подверженный климатическим и операционным рискам круглогодичный маршрут, соединяющий европейскую часть Евразии с Ираном, государствами Персидского залива и Индией.

Ключевым звеном для полноценного запуска всей этой артерии остается достройка железнодорожного участка Решт-Астара на территории Ирана, соединяющего иранскую железнодорожную сеть с азербайджанской. Высочайший статус проекта подтвердили переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом 19 октября в Душанбе. По их итогам вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Иран заявил о завершении выкупа земельных участков под строительство и ожидает документального оформления, в то время как российская компания уже ведет работы по созданию будущего железнодорожного полотна.

В этом контексте стоит напомнить также о встрече в начале октября Алексея Оверчука с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым. Пресс-служба российского правительства в связи с этим сообщила, что отдельное внимание на переговорах было уделено «развитию транспортных связей и повышению эффективности грузовых перевозок между двумя странами, дальнейшему использованию потенциала международного транспортного коридора Север-Юг, а также вопросам функционирования пунктов пропуска и совершенствования процедур прохождения через них грузов и транспортных средств».

События осени текущего года окончательно доказали: инфраструктура Северо-Запада и Черного моря больше не может в одиночку гарантировать стабильность евразийских экспортных потоков. Внешние ограничения и физическая перегрузка традиционных портов вынуждают логистических операторов искать устойчивые альтернативы.

На этом фоне Север-Юг приобретает дополнительное значение как элемент диверсификации российского экспорта. Переговоры Мишустина подтверждают высокий приоритет западной ветки коридора. Рост перевозок по транскаспийскому направлению, планы расширения льготных маршрутов через Астрахань и Дагестан, а также продвижение проекта Решт-Астара свидетельствуют о стремлении России развивать альтернативные пути выхода на рынки Ирана и Южной Азии.

В совокупности перечисленные факты позволяют рассматривать происходящее как проявление попыток перестройки российской экспортной логистики: ограничения на отдельных направлениях вынуждают власти субсидировать перевозки, перераспределять грузопотоки и ускорять развитие альтернативных коридоров.

В этой новой реальности в ключевого бенефициара и незаменимого архитектора новой логистической карты региона превращается Азербайджан. Географическое положение Азербайджана и действующая железнодорожная инфраструктура делают его территорию ключевым транзитным звеном западной ветки коридора Север-Юг. Завершение участка Решт-Астара на территории Ирана должно обеспечить непрерывное железнодорожное сообщение между транспортными сетями двух стран и повысить пропускные возможности всего маршрута.

Логистические ограничения, с которыми сталкивается Россия, и перестройка международных грузопотоков обозначают более масштабный процесс - формирование новой транспортной географии Евразии. В этой системе Азербайджан укрепляет свои позиции как одного из ключевых инфраструктурных узлов региона.

Таким образом, Азербайджан получает возможность влиять на конфигурацию сразу нескольких евразийских транспортных артерий, соединяя их инфраструктурно и географически. Именно способность превратить это положение в устойчивый грузопоток, конкурентоспособные логистические услуги и долгосрочные международные связи будет определять реальный масштаб транспортной роли страны в ближайшие годы.