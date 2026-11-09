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Tesla вернёт предоплату многим покупателям Cybertruck из-за остановки производства

Редакция 1news18:02 - Сегодня
Tesla вернёт предоплату многим покупателям Cybertruck из-за остановки производства

Компания Tesla намерена вернуть предоплату многим покупателям электрического пикапа Cybertruck, поскольку количество заказов превышает производственные возможности предприятия.

Об этом заявил глава компании Илон Маск в социальной сети X.

На прошлой неделе Tesla объявила о сворачивании производства пикапа на заводе в Техасе.

По словам Маска, компания постарается выпустить максимально возможное количество автомобилей до остановки производственной линии, которая запланирована примерно через восемь месяцев. При этом многим покупателям придётся вернуть внесённые ими депозиты.

Незадолго до этого глава Tesla сообщил, что компания введёт дополнительную рабочую смену, чтобы выполнить оставшиеся заказы на Cybertruck до демонтажа линии в следующем году.

О планах прекратить выпуск пикапа Маск объявил 6 ноября. Ожидается, что производство завершится к середине 2027 года. Освободившиеся мощности планируется задействовать для выпуска роботакси Cybercab, которое станет одним из ключевых проектов Tesla в сфере беспилотного транспорта.

Поставки Cybertruck начались в конце 2023 года, однако спрос на модель оказался значительно ниже ожиданий Маска. Согласно данным автомобильного справочника Kelley Blue Book, в прошлом году продажи пикапа в США сократились на 48% — до 20 237 автомобилей. Ранее Маск рассчитывал, что ежегодно будет продаваться до 250 тысяч таких машин.

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